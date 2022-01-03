В России выдали почти 600 временных удостоверений личности лица без гражданства

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Почти 600 временных удостоверений личности лица без гражданства выдано в России с момента вступления в силу соответствующего закона в августе 2021 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"В отношении 693 лиц без гражданства территориальными органами МВД России приняты решения о выдаче им временных удостоверений личности лица без гражданства и выдано 590 удостоверений", - сказал собеседник агентства.

В МВД добавили, что по состоянию на 1 декабря прошлого года, первично принято более 750 заявлений о выдаче такого документа. "Наибольшее количество заявлений принято в Краснодарском крае, Саратовской, Московской, Орловской, Оренбургской, Волгоградской областях", - отметили в ведомстве.

Всего, по данным МВД, в России находятся порядка 4,5 тыс. человек с неурегулированным правовым статусом, которые могут получить временное удостоверение лица без гражданства. Подразделения по вопросам миграции территориальных органов проводят разъяснительную работу, как им легально находиться в стране и реализовать социальные и трудовые права. В частности, получив временное удостоверение лица без гражданства, его владелец имеет право на свободу передвижения, медицинскую помощь, образование. Кроме того, человек с данным документом получит право осуществлять трудовую деятельность на законных основаниях без получения дополнительных разрешительных документов.

Вместе с тем, после получения временного удостоверения личности лица без гражданства его владелец сможет обратиться для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство, но при условии, что отсутствуют обстоятельства, препятствующие их выдаче.

В России 24 августа прошлого года вступили в силу поправки к закону, которые дают возможность выдачи лицам, находящимся в РФ в силу различных причин с неурегулированным правовым статусом, временного удостоверения личности лица без гражданства. Этот документ подтверждает личность лица без гражданства и его пребывание в стране.