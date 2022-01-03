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Исследование: большинство россиян планирует сменить работу в этом году

Такой позиции придерживаются 71% респондентов
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Большинство россиян (71%) планирует сменить работу в 2022 году. От новой работы многие ожидают высокой зарплаты, свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

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Исследование проводилось в декабре 2021 года во всех округах РФ. В нем приняли участие свыше 5 000 человек старше 18 лет.

"Семьдесят один процент опрошенных жителей России рассказали, что планируют сменить работу в 2022 году. От новой работы чаще всего ожидают высокой зарплаты - это отметили 76% респондентов, 58% участников исследования указали, что на новой работе хотели бы встретить адекватный коллектив и руководство, а 48% рассчитывают соблюдать баланс между работой и отдыхом", - говорится в тексте исследования.

Отмечается, что 37% ищут новых возможностей для карьерного роста, 33% - возможности обучения, а 32% - интересные задачи. Еще для 27% респондентов важна близость новой работы к дому, а для 24% - гибкий режим работы. Также 22% сказали, что на новой работе хотели бы трудиться дистанционно, а 12% желают получить работу без дресс-кода.

По данным исследования, из тех, кто планирует менять работу в этом году, 39% респондентов указали, что настроены на смену профессии. Половина (49%) из тех, кто планирует смену профессии, сейчас находятся в поисках подходящих вакансий по новым специальностям. Треть респондентов (29%) указали, что пока изучают профессии, которые могут им подойти. А 12% отметили, что уже получают необходимые знания и навыки для новой специальности.

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