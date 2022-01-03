Экспресс-тесты для выявления пьяных водителей могут появиться у ГИБДД в 2022 году

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Экспресс-тесты для моментального выявления пьяных водителей могут поступить в ГИБДД в этом году, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Как ожидается, уже в этом году у инспекторов ГИБДД могут появиться приборы для моментального выявления пьяных водителей на дорогах. Точная дата будет известна позднее", - сказал собеседник агентства.

В МВД России ранее сообщали ТАСС, что прорабатывают вопрос о внедрении экспресс-тестов, которые позволят выявлять пьяных водителей на дорогах. Применение подобных средств позволит минимизировать временные затраты при общении водителей с сотрудниками полиции, исключить их субъективизм, предотвратить конфликтные ситуации.

В ведомстве отмечали, что при отказе водителя проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, при его несогласии с полученными результатами, а также при наличии достаточных оснований полагать, что результаты освидетельствования являются ошибочными, он направляется на медицинское освидетельствование. Такие требования предусмотрены ч. 1.1 ст. 27.12 КоАП РФ.

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников сообщал, что каждое 12-е ДТП происходит по вине пьяных водителей. При этом, несмотря на снижение количества автоаварий с участием водителей с признаками опьянения в России, число погибших и пострадавших в них людей, а также тяжесть последствий таких ДТП в два раза выше, чем в ДТП с трезвыми водителями, и составляет 14 погибших на 100 пострадавших.