Бурматов просит генпрокурора инициировать проверку лицензий цирков и зоопарков в регионах

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в понедельник обратился к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой проверить цирки и зоопарки на наличие лицензии на осуществляемую ими деятельность. Об этом Бурматов сообщил ТАСС, копия документа имеется в распоряжении агентства.

"Прошу вас дать поручение прокурорам субъектов Российской Федерации провести проверки действующих на территории субъектов РФ зоопарков, зоосадов, цирков, зоотеатров, дельфинариев, океанариумов на наличие лицензии на осуществляемую ими деятельность и на соответствие их деятельности законодательству Российской Федерации", - отмечается в документе.

Как напоминает Бурматов, согласно закону об ответственном обращении с животными, юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые осуществляют деятельность по содержанию и использованию животных, с 1 января 2022 года обязаны получить лицензию. Речь идет о зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах. "После 1 января 2022 года осуществление данной деятельности без лицензий не допускается", - отмечается в документе.

В связи с этим Бурматов просит органы прокуратуры инициировать проверки и проинформировать депутата об их результатах.