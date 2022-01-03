Более 90 тыс. москвичей присоединились к проекту "День без турникетов" в 2021 году

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Четыре акции "День без турникетов", которые прошли в 2021 году в онлайн- и офлайн-форматах, собрали в целом 91,6 тыс. москвичей, что стало абсолютным рекордом. Об этом сообщила вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

"Популярность проекта продолжает расти. В прошлом году аудитория увеличилась с 60 до 91,6 тыс. человек. Больше участников удалось привлечь в том числе благодаря онлайн-формату. Жители самых разных городов могли дистанционно познакомиться с работой 58 площадок - творческих пространств, производственных и технологических компаний. А всего у этой познавательной программы уже 460 организаций-партнеров", - отметила Сергунина, слова которой приводятся на портале мэра и правительства Москвы.

В 2021 году к акции присоединилось много новых партнеров: было подписано еще 72 соглашения о сотрудничестве. Также был создан специальный раздел на сайте проекта, в котором любая компания может разместить информацию о своих экскурсиях. Для этого представителям предприятий достаточно заполнить регистрационную форму на сайте проекта в разделе "Стать партнером".

Так, в прошлом году участников пригласила лаборатория инженерного дизайна. Ее сотрудники занимаются комплексной разработкой инновационных технических решений - от идеи до выпуска готового продукта. Например, посетители узнали, как создается промышленное оборудование.

Одним из самых необычных мероприятий прошлого года стало посещение съемок фильма "Брат-3". Участники акции также побывали за кулисами Московского театра мюзикла и познакомились с его внутренним устройством. Посетители компании по производству сладостей узнали, как создаются шоколадные изделия и варятся начинки для конфет.

"В 2022 году акции пройдут в марте, мае, сентябре и декабре. Кроме того, на базе проекта мы планируем запустить специальные программы для помощи коммерческим компаниям - партнерам в привлечении посетителей на свои площадки", - рассказал глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.