Концентрация ртути и свинца в тюменском озере втрое превысили уровень в соседних водоемах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 января. /ТАСС/. Превышение в три раза концентраций ртути и свинца относительно соседних водоемов зафиксировано в озере Большое Белое Тюменской области. Одна из причин этого - отсутствие осадков и аномально жаркая погода летом, сообщил ТАСС директор национального парка "Припышминские боры" Сергей Курышкин, в управлении которого находится тюменский заказник "Белоозерский".

Ранее Курышкин сообщал ТАСС, что в нацпарке "Припышминские боры" обмелели озера почти в два раза.

"Уровень воды в озере упал, и, соответственно, концентрации всех веществ удвоились, а то и утроились. В пробах воды мы обнаружили превышение предельно допустимых концентраций тяжелых металлов, в том числе и ртути, и свинца, что также неблагоприятно сказывается на объектах фауны", - сказал Курышкин.

Он пояснил, что на показатели повлияли отсутствие осадков и аномальная жара в летний период.

Национальный парк "Припышминские боры" расположен на территории четырех районов Свердловской и Тюменской областей.