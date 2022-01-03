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Движение на участках улицы Волхонка и Соймоновского проезда в Москве перекроют 6-7 января

Это связано с проведением праздничного богослужения в храме Христа Спасителя

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Движение на участках улицы Волхонка и Соймоновского проезда в Москве перекроют с 18:00 6 января по 03:00 7 января 2022 года в связи с праздничным богослужением в храме Христа Спасителя, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 18:00 часов 6 января до 03:00 7 января будет полностью перекрыто движение на участках улицы Волхонка и Соймоновского проезда. Это связано с проведением праздничного богослужения в храме Христа Спасителя", - говорится в сообщении.

Соймоновский проезд будет перекрыт полностью - от Волхонки до Пречистенской набережной. Волхонку перекроют от Соймоновского проезда до улицы Ленивка.

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