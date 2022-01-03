{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Кабмин утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи

В новой программе учтены особенности работы системы здравоохранения в условиях распространения коронавируса
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин своим постановлением утвердил программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба кабмина.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В новой программе учтены особенности работы системы здравоохранения в условиях распространения коронавирусной инфекции, чтобы даже при повышенной нагрузке, которая сейчас ложится на больницы и поликлиники, пациенты были обеспечены необходимым лечением", - говорится в сообщении.

Кроме того, предусмотрено финансирование затрат медицинских организаций на проведение углубленной диспансеризации. С 1 июля 2021 года на такое обследование приглашают граждан, переболевших коронавирусом. Оно помогает выявить возможные осложнения, получить рекомендации врачей и вовремя начать лечение, сообщили в правительстве.

В сообщении добавляется, что программа дополнена перечнем высокотехнологичной медицинской помощи с использованием дорогостоящих методов лечения, в том числе при сердечно-сосудистой хирургии. Более того, в программу добавлены дополнительные виды высокотехнологичной медицинской помощи для лечения пациентов с инсультом.

В целом, как и прежде, граждане продолжат получать бесплатную помощь по полису обязательного медицинского страхования, в том числе высокотехнологичную и специализированную, отмечает кабмин.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
Новый год и Рождество
Движение на участках улицы Волхонка и Соймоновского проезда в Москве перекроют 6-7 января
Это связано с проведением праздничного богослужения в храме Христа Спасителя
Читать полностью