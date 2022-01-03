Вице-премьер Абрамченко исполнила мечту восьмилетнего мальчика побывать в роли пилота

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в рамках акции "Елка желаний" исполнила мечту восьмилетнего мальчика Никиты из Красноярского края, который хочет стать пилотом.

"Так получилось, что я твой новогодний шар с пожеланием сняла с "Елки желаний". Приятно удивилась, что мальчик Никита из Красноярского края восьми лет мечтает стать пилотом", - сказала Абрамченко в беседе с мальчиком.

Для Никиты и его семьи организовали встречу с пилотами на борту самолета, мальчику рассказали и показали, как работает воздушное судно.

"Это была моя мечта. Мне очень классно было", - поделился Никита впечатлениями от встречи.

"Я считаю что ты настоящий мужчина, выбрал такую серьезную профессию, хочу, чтобы все в твоей жизни получалось. Чтобы эта мечта, которую с нашей помощью ты осуществил, была первым кирпичиком к построению твоей большой будущей профессии в твоей взрослой жизни", - пожелала вице-премьер мальчику.

"Елка желаний" организуется проектом "Мечтай со мной", она направлена на то, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети из нуждающихся семей смогли ощутить атмосферу праздника и реализовать свою мечту. За время существования акции было исполнено более 21 тыс. желаний. Личное участие в акции принимает президент РФ Владимир Путин. Подобные акции повсеместно проводятся в региональных правительствах, государственных корпорациях, а в 2021 году к акции присоединились и палаты парламента РФ.