Вице-премьер Трутнев исполнит желание мальчика, мечтающего увидеть северное сияние

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Вице-премьер РФ - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в рамках новогодней благотворительной акции "Елка желаний" исполнит желание 15-летнего Константина Мальгавко из Крыма, мечтающего увидеть северное сияние. Подросток посетит Мурманскую область, где также сможет увидеть ледокол и покататься на оленях.

"Мы обязательно в удобное для вас время - вы сами его выберете - организуем вам поездку, все координаты оставили, покажем все, что сможем. Я говорил с губернатором, он обещает показать ледокол, покажем условия жизни, природу Севера, если будет интерес, сына прокатят на оленях, собаках. Северное сияние будем стараться вместе увидеть, будем надеяться, что Константину повезет", - сказал вице-премьер в телефонном разговоре с мамой мальчика.

По видеосвязи Константина и его маму с Новым годом поздравил заместитель полпреда президента РФ в ДФО Роман Алисенов. "Программа у тебя будет интересная, насыщенная, она будет состоять из двух дней", - пояснил он.

Трутнев также поговорил с мамой 5-летней Алены Пристанской из Калининградской области, которая мечтает увидеть озеро Байкал. "Так совпало, что Алена пожелала посмотреть Байкал. Для меня это очень приятно, потому что так совпало, что я в правительстве Российской Федерации как раз отвечаю за развитие Дальнего Востока, в том числе и территорий вокруг озера Байкал. <…> Вы сами выберете, когда вы захотите там побывать, в любом случае мы вам эту поездку обеспечим", - сказал он.

"Елка желаний" организуется проектом "Мечтай со мной", она направлена на то, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья, оставшиеся без попечения родителей или из нуждающихся семей смогли ощутить атмосферу праздника и реализовать свою мечту. За время существования акции было исполнено более 21 тыс. желаний. Личное участие в акции принимает президент РФ Владимир Путин.