Доля русского населения в Литве за 10 лет уменьшилась до 5%

ВИЛЬНЮС, 3 января. /ТАСС/. Число постоянно проживающих в Литве русских за последние десять лет уменьшилось на 0,8%, до 5% от всего населения страны. Об этом сообщил департамент статистики при правительстве балтийской республики.

"В 2011 году в Литве было зарегистрировано 5,8% русских, на конец 2021 года они составили 5% от всех жителей", - говорится в сообщении.

Как пояснили корреспонденту ТАСС в понедельник в статистическом ведомстве, данная тенденция соответствует общей динамике происходящих в республике демографических процессов. "Население страны вследствие отрицательного прироста, когда смертность превышает рождаемость, за 10 лет сократилось на 236 тыс. человек, с 3,043 млн до 2,811 млн", - отметили в департаменте.

Русские являются вторым по численности национальным меньшинством Литвы. Первая строчка осталась за поляками, которые составляют 6,5% от всех жителей. Однако если брать всех русскоязычных, которыми в Литве, как правило, являются белорусы (1% от всех жителей) и украинцы (0,5%), то вместе их будет не меньше поляков - 6,5%.

Из-за того что смертность превышает рождаемость, население Литвы стареет: за 10 лет средний возраст жителя страны увеличился с 41 года до 44 лет.

В 1989 году в Литве проживало 3,7 млн человек, это был демографический максимум, с тех пор население постоянно сокращается. Как утверждает статистика, 120 тыс. человек балтийская республика потеряла в результате массовой эмиграции в поисках лучшей жизни в странах Запада.