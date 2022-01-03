Футбольное поле введут в эксплуатацию на юго-западе Москвы в 2022 году

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Футбольное поле с трибуной для зрителей почти на 500 мест введут в эксплуатацию в районе Ясенево на юго-западе Москвы в 2022 году, оно появится в результате реконструкции объекта незавершенного строительства. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Футбольное поле с инфраструктурой введут в эксплуатацию в 2022 году. Уже завершены основные строительные работы", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.

Новое поле будет расположено на улице Паустовского в Ясенево. Оно появится в рамках реконструкции объекта незавершенного строительства - поля с двухэтажным административно-бытовым корпусом и крытой парковкой для спецтехники. В здании оборудуют вестибюль, учебные, административные, вспомогательные и технические помещения. Покрытие футбольного поля заменят на искусственный газон. Прилегающую территорию благоустроят, разместят малые архитектурные формы. Кроме того, оборудуют трибуны для зрителей почти на 500 мест, контрольно-пропускной пункт и открытые парковки.

Всего в столице обустроено свыше 1 тыс. футбольных площадок, в том числе 144 полноразмерных поля размером 90 м на 45 м и больше.