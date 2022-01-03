Число случаев заражения коронавирусом за сутки в России достигло минимума с 17 июня

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 16 343, до 10 554 309. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал минимальным с 17 июня 2021 года. В относительном выражении он составил 0,16%.

В частности, в Санкт-Петербурге за сутки выявили 1 341 случай заражения, в Москве - 1 335, в Подмосковье - 1 180, в Челябинской и Свердловской областях - по 445, в Краснодарском крае - 432.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось до 694 880, следует из сообщения штаба.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 037, до 9 548 076. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, возросла до 90,5% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 835 против 811 днем ранее, до 311 353. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,95%, следует из данных штаба.