В Москве выявили 1 335 случаев заражения коронавирусом за сутки. Это минимум с 8 сентября

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 1 335 против 1 824 днем ранее, до 2 036 375.

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Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал минимальным с 8 сентября.

В относительном выражении он составил 0,07%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 70 против 69 днем ранее.

Всего в городе умерли 36 977 человек (1,82% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 2 291, до 1 875 577. Сейчас в столице, по данным штаба, продолжает лечение 123 821 человек.