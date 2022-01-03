Гранты молодым ученым стали одной из узнаваемых мер нацпроекта "Наука и университеты"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Гранты молодым ученым, развитие инфраструктуры вузов и обновление оборудования в научных организациях - самые узнаваемые меры национального проекта "Наука и университеты" по итогам 2021 года. Таковы результаты опроса, проведенного АНО "Национальные приоритеты" на площадке VK в декабре, сообщили в понедельник в автономной некоммерческой организации.

В интернет-опросе на площадке VK с 4 по 14 декабря приняли участие 1 600 человек старше 18 лет.

"Среди участников 28% считают, что государство стало больше поддерживать молодых ученых (в июне 2021 года такого мнения придерживались 23% опрошенных)", - сказала руководитель коммуникационного сопровождения национального проекта "Наука и университеты" Кристина Саблина.

Если в декабре 2020 года о том, что знают или что-то слышали о реализации нацпроекта говорили 69% опрошенных, то в декабре 2021 года их доля выросла до 72%.

Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году. АНО "Национальные приоритеты" учреждена правительством в ноябре 2019 года для коммуникационного сопровождения национальных проектов.

Благодаря нацпроекту "Наука и университеты" в 2021 году запущена работа по созданию сети университетских кампусов мирового уровня, строятся и реконструируются студенческие общежития. Открыто 120 молодежных лабораторий, появилось 1,2 тыс. ставок научных сотрудников для молодых ученых. Одно из направлений нацпроекта - программа "Мегагранты", по которой ученые могут получить до 90 млн рублей на свои разработки.