В Сочи закрыли некоторые трассы на горных курортах

СОЧИ, 3 января. /ТАСС/. Снегопад, продолжающийся в горной части Сочи, привел к закрытию ряда трасс на горных курортах города, предпринимаются меры по возобновлению их работы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

Ранее в местных сообществах в социальных сетях появилась информация о закрытии снежных трасс в горном туристическом кластере Сочи. Отмечалось, что это привело к формированию длинных очередей на подъемники.

"Некоторые трассы накануне и сегодня были временно закрыты для катания. Силами горнолыжных курортов их расчищают и поэтапно запускают. Регулируются очереди на подъемниках, выставлены дополнительные волонтеры, которые предупреждают о необходимости соблюдать социальную дистанцию и масочный режим на подъемниках", - сообщил представитель администрации города.

В пресс-службе напомнили, что ранее было принято решение о продлении действующего в Сочи штормового предупреждения. "Ведется мониторинг, приняты дополнительные меры безопасности в связи со снегопадом. В горном кластере работает дополнительная техника для уборки и вывоза снега - задействованы 66 единиц техники и 161 человек", - добавили в пресс-службе.

В ближайшие часы в Сочи ожидается неблагоприятная погода, в том числе выпадение осадков в виде мокрого снега и его налипание на провода и деревья. Температура воздуха на побережье ночью опустится до минус 3 - плюс 2 градусов. Отмечается, что на дорогах возможна гололедица.

Сочи - один из самых популярных российских курортов, в 2021 году его посетили почти 7 млн туристов. В летний сезон гости предпочитают морской и санаторно-курортный отдых в прибрежной зоне. В зимний период наиболее популярными в городе среди туристов являются горнолыжные курорты.