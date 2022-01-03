Оплата проезда по Face Pay в наземном транспорте Москвы может заработать в 2022 году

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Бесконтактный способ оплаты проезда Face Pay в этом году заработает на всех станциях МЦК и в пилотном режиме будет запущен на МЦД и наземном транспорте. Также возможность оплаты с помощью биометрии появится у студентов и школьников, имеющих соцкарту, сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта столицы.

"Face Pay - самый масштабный сервис для оплаты проезда по распознаванию лица в мире. Более 55 тыс. пассажиров метро уже пользуются Face Pay, и мы ждем, что сервис станет только популярнее. В 2022 году по поручению мэра Москвы мы продолжим развитие этого инновационного способа оплаты проезда. <...> Уже к лету запустим сервис на всех станциях МЦК, до конца года планируем начать пилотный проект на МЦД и наземном транспорте, также добавим возможность оплаты проезда по биометрии виртуальной "Тройкой" и социальными картами для студентов и школьников" , - приводятся в тексте слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Как отмечается в материале, всего с помощью Face Pay в метро Москвы в 2021 году совершили более 12,7 млн поездок.

Сервис оплаты проезда Face Pay заработал на всех станциях метро 15 октября 2021 года. Новый формат оплаты проезда стал доступен пассажирам благодаря установке на каждой станции 470 камер на турникетах.