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Президент РАН считает, что пандемия войдет в режим сезонных эпидемий гриппа

Александр Сергеев заявил, что высокий уровень смертности от ковида в России связан с низким уровнем вакцинирования населения
Президент Российской академии наук Александр Сергеев Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент Российской академии наук Александр Сергеев
© Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 3 января /ТАСС/. Пандемия коронавируса с 2022 года войдет в режим сезонных эпидемий гриппа, заявил ТАСС президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

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"Пандемия ковида с 2022 года, как я ожидаю, войдет в режим эпидемии гриппа, его сезонности. Я бы нашу ситуацию [сравнил] с 1960-ми годами, когда была эпидемия гонконгского гриппа с серьезными последствиями и большим количеством тяжело больных людей. Но создали вакцины, лекарства, и вот уже живем с гриппом 60 лет, почти привыкли. То, что происходит с ковидом, - это ситуация в каком-то смысле похожая. Серьезная эпидемия, поначалу страх, но мы сделали вакцины, и уже появляются лекарства. И если будут хорошие, надежные протоколы по применению лекарств, то мы войдем в режим восприятия этого недуга, как гриппа", - сказал он.

Высокий уровень смертности от ковида в России глава РАН назвал расплатой за низкий уровень вакцинирования населения.

"Это наше упущение - и граждан, и науки, и власти - в отношении вакцинирования, что сыграло плохую службу в плане смертности. Ведь подавляющее большинство умерших от ковида - невакцинированные. Я считаю, это расплата за нашу невакцинированность", - сказал он.

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РоссияСергеев, Александр МихайловичПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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