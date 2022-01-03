САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 января. /ТАСС/. Власти в Петербурге возбудили 19 административных дел по факту несвоевременного вывоза мусора и уборки контейнерных площадок. Об этом сообщили в пресс-службе государственной жилищной инспекции Петербурга.

"По результатам проверок возбуждено 19 административных дел на общую сумму штрафных санкций свыше 2 млн рублей", - сказано в сообщении.

Всего было проверено более 400 многоквартирных домов. Основными нарушениями стали несвоевременный вывоз мусора, несвоевременная уборка контейнерных площадок и придомовых территорий, а также непринятие мер по устранению наледи с кровель МКД. 37% нарушений приходятся на неубранные контейнерные площадки.

В декабре власти Ленинградской области определили четыре площадки для приема твердых бытовых отходов из Санкт-Петербурга в рамках взаимодействия двух регионов по обращению с отходами. До 2030 года Ленинградская область планирует сократить объем размещения отходов до 50% и до 80% увеличить долю отходов, направляемых на переработку.