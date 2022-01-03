В Удмуртии по "Пушкинской карте" купили почти 26 тыс. билетов в учреждения культуры

ТАСС, 3 января. Почти 60 учреждений Удмуртии присоединились к проекту "Пушкинская карта", по которому в республике купили почти 26 тыс. билетов. Самым популярным среди жителей региона стал Русский драмтеатр, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В Удмуртии за 4 месяца выдали 42 тыс. карт, благодаря которым их обладатели приобрели 25 740 билетов на спектакли, концерты, выставки и другие мероприятия", - сказано в сообщении.

Так, лидером по реализации билетов стал Русский драматический театр, на спектакли которого купили почти 5,4 тыс. билетов. Всего в программе "Пушкинская карта" участвует 58 учреждений культуры республики: 14 государственных, 40 муниципальных и еще 4 частных.

"Пушкинская карта" - специальная банковская карта для молодежи, которой можно расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия, деньги перечисляет государство. С 1 сентября по 31 декабря 2021 года на карту зачисляли 3 тыс. рублей, в 2022 году сумму увеличили до 5 тыс. рублей. С 1 февраля обладатели карты смогут приобретать билеты на сеансы отечественного кино. Карта действует на всей территории России, подать заявку на ее оформление можно в личном кабинете на портале госуслуг.