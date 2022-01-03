МЧС предупредило о возможном подъеме рек выше неблагоприятных отметок в Краснодарском крае

КРАСНОДАР, 3 января. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Краснодарскому краю предупреждает о возможном подъеме уровней рек в регионе выше неблагоприятных отметок.

Сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, ливни в сочетании с грозой и сильным ветром до 27 м/с прогнозируются в регионе с 3 по 4 января.

"На юго-западных притоках реки Кубань (Северский, Абинский, Крымский районы, муниципальное образование Горячий Ключ), юго-восточной территории края (Апшеронский район), и реках Черноморского побережья (от Анапы до Магри) ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок", - говорится в сообщении главка.

Власти Сочи сообщили о сохранении до вечера вторника неблагоприятной погоды в городе, в том числе осадков в виде мокрого снега и его налипания на провода и деревья. Температура воздуха на побережье в Сочи ночью опустится до минус 3 - плюс 2 градусов. На дорогах возможна гололедица.