Путин и Рахмон обменялись по телефону новогодними поздравлениями

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин обменялся по телефону со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном новогодними поздравлениями. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля.

Собеседники "обменялись теплыми поздравлениями и пожеланиями по случаю наступившего Нового года", - говорится в сообщении.

Также в Кремле отметили, что в развитие переговоров в Санкт-Петербурге 27 декабря 2021 года лидерами стран "были затронуты некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества".