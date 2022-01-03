УрФУ перевыполнил план по доходам от науки в 2021 году и заработал 2,3 млрд рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 января. /ТАСС/. Уральский федеральный университет заработал на науке в 2021 году более 2,3 млрд рублей и перевыполнил годовой план на год на 9%. Об этом сообщил ТАСС ректор вуза Виктор Кокшаров.

"Наши планы по доходам от науки в 2021 году выполнены на 109%. Объем общий научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ превысил 2,3 млрд рублей. Мы довольны результатом, и, что важно, 50% от общего объема - это результаты хозяйственной деятельности, хозяйственные договоры, которые мы заключаем с нашими предприятиями партнерами", - сказал Кокшаров.

В 2021 году вуз запустил ряд новых производств. Так, экспериментально-производственный комбинат получил новый роботизированный комплекс, который позволит им запустить производство, в частности, теплообменного оборудования по разработанной в вузе технологии. Мощности позволят специалистам производить до 400 тонн продукции.

"Теплообменного оборудования, мы рассчитывали, [произвести за год] в районе до 200 тонн, по трубам - примерно такой же объем. Это максимально, исходя из смен, количества сотрудников. [Предварительно имеются заказы] на порядка 100 тонн продукции", - сообщил ТАСС руководитель проектов экспериментально-производственного комбината УрФУ Александр Волков.

Уральский федеральный университет является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 36 тыс. студентов. В 2021 году вуз является лидером по бюджетному приему в стране - абитуриентам доступно 7 500 мест по всем уровням и формам обучения. В УрФУ обучаются более 4 400 иностранных студентов из 100 стран мира, действует более 10 лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых. УрФУ является участником программы "Приоритет 2030".