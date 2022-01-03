Президент Ботсваны ушел на самоизоляцию после положительного результата ПЦР-теста

ПРЕТОРИЯ, 3 января. /ТАСС/. Президент Ботсваны Мокгвитси Масиси ушел на самоизоляцию после того, как его тест на коронавирус дал положительный результат. Об этом сообщил в понедельник представитель ботсванского правительства Джон-Томас Дипоу.

"У главы государства нет никаких симптомов [COVID-19], - цитирует его южноафриканская радиостанция SABC. - Однако президент ушел на самоизоляцию и находится под наблюдением врачей".

Своим распоряжением Масиси уполномочил вице-президента Сламбера Цогване временно исполнять обязанности главы государства.

Ботсвана и ЮАР стали первыми в мире странами, где в минувшем ноябре был обнаружен омикрон-штамм коронавируса.