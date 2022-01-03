Прощание с советским и российским режиссером Гориккером состоится 4 января в Москве

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Прощание с советским и российским режиссером театра и кино Владимиром Гориккером состоится 4 января, в центральной клинической больнице №1 Управления делами президента РФ. Об этом в понедельник сообщил журналистам его сын Владимир Смелков.

"Прощание с кинорежиссером Гориккером Владимиром Михайловичем состоится 4 января в 12 часов в Прощальном зале ЦКБ №1 Управления делами президента РФ", - сказал он.

Горрикер умер 31 декабря 2021 года в возрасте 96 лет. На сцене театров оперы и балета Одессы и Киева он руководил постановкой опер "Садко", "Руслан и Людмила", "Богдан Хмельницкий", "Риголетто". Позднее, являясь слушателем Высших режиссерских курсов студии "Мосфильм", работал режиссером на Всесоюзном радио.

Режиссер проработал около 25 лет в штате киностудии имени Горького. В дальнейшем, став художественным руководителем студии "Кино и музыка" Всесоюзного объединения "Совэкспортфильм", принимал участие в создании фильмов "Борис Годунов" и "Джульетта и Ромео".