ЕСПЧ ждет ответа Норвегии по иску экологов к 13 апреля

ХЕЛЬСИНКИ, 3 января. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) ожидает к 13 апреля ответа Норвегии по иску от экологов с требованием прекратить нефтеразведку в Арктике. Об этом сообщило в понедельник североевропейское отделение природоохранной организации Greenpeace.

В июне прошлого года группа молодых климатических активистов вместе с экологами из Greenpeace и норвежского отделения организации Young Friends of the Earth подали в ЕСПЧ иск против норвежского государства с требованиями прекратить нефтеразведку и нефтедобычу в Арктике и на шельфе Баренцева моря.

"ЕСПЧ попросил, чтобы правительство Норвегии ответило на иск. Суд просит подготовить ответ к 13 апреля", - говорится в сообщении Greenpeace.

В организации отметили, что считают запрос суда важной вехой, "поскольку до этой фазы доходит лишь одно из десяти [поступающих в ЕСПЧ] дел".

В январе 2018 года Окружной суд Осло по этому же иску вынес решение в пользу государства. Экологи подали апелляцию в суд второй инстанции, который в январе 2020 года оставил уже принятое решение без изменений. В декабре 2020 года Верховный суд Норвегии также отклонил возражения экологов по данному делу.

Суть претензий

Экологические организации в иске утверждают, что добыча в Арктике нарушает статью 112 основного закона страны, которая гарантирует подданным Норвегии право на здоровую окружающую среду и обязывает власти ответственно подходить к разработке природных ресурсов, чтобы будущие поколения не столкнулись с сокращением биологического разнообразия и продуктивности экосистем. После рассмотрения вопроса апелляционный суд, как и Окружной суд Осло, пришел к мнению, что в действиях государства не содержится нарушения статьи.

Экологи оспаривали, в частности, законность подведенных в мае 2016 года итогов 23-го раунда распределения лицензий на право разработки норвежского континентального шельфа, который проводило Министерство нефти и энергетики Норвегии. В результате 13 компаниям, в том числе российским, были предложены лежащие за полярным кругом участки в Баренцевом и Норвежском морях. Экологи заявляли, что это приведет к росту добычи и еще большему увеличению вредных выбросов в атмосферу.

Защитники природы считают, что нефтедобыча в Арктике грозит катастрофическими последствиями для хрупких природных систем региона в случае аварий и разлива нефтепродуктов. По их мнению, разработка пока почти нетронутых норвежских углеводородных запасов в Арктике также никак не может сочетаться с обязательствами сокращать выбросы в атмосферу и стремиться не допустить повышения средней температуры Земли больше чем на 1,5 градуса, взятыми на себя Норвегией в соответствии с Парижским соглашением.