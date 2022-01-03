Шведская академия рассекретила архивы о присуждении Нобелевской премии Пабло Неруде

СТОКГОЛЬМ, 3 января. /ТАСС/. Кандидатура чилийского поэта Пабло Неруды (1904-1972), получившего в 1971 году Нобелевскую премию по литературе "за поэзию, которая со сверхъестественной силой воплотила в себе душу и судьбу целого континента", была выдвинута на эту награду вместе с еще 89 претендентами. Об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник Шведской академией архивные документы.

Списки номинантов держатся в секрете 50 лет. Среди имен в обнародованном в понедельник перечне много известных литераторов: бразильский писатель Жоржи Амаду, аргентинский прозаик, поэт, публицист Хорхе Луис Борхес, французский поэт и прозаик Луи Арагон, итальянский писатель Альберто Моравиа, английский романист Грэм Грин, немецкий писатель Гюнтер Грасс, украинский советский поэт Николай Бажан, шведский литератор Харри Мартинсон, немецкий писатель Генрих Бёлль, а также американский романист, публицист, драматург Джеймс Болдуин, кубинский писатель Алехо Карпентьер, британский писатель и поэт Лоренс Даррелл, его соотечественник Уильям Голдинг (лауреат Нобелевской премии по литературе 1983 года), американские драматурги Артур Миллер и Теннесси Уильямс.

В 1971 году в восьмой раз на премию был выдвинут и Владимир Набоков. Однако дальнейшего обсуждения его кандидатуры не последовало.

Перед окончательным голосованием Шведская академия обсуждала кандидатуры австралийского писателя Патрика Уайта (лауреат Нобелевской премии 1973 года) и англо-американского поэта и драматурга Уистена Хью Одена.

Трудный выбор академии

Кандидатуру Неруды предложили два человека: профессор Калифорнийского университета в Беркли и специалист в области английской литературы Жозефин Майлз, а также американский лингвист французского происхождения, литературовед и профессор французского языка Йельского университета Генри Пейр.

Постоянный секретарь академии и председатель Нобелевского комитета тех лет Карл Рагнар Гиров отмечал: "<...> Ситуация этого [1971] года - как я ее понимаю - такова, что ни один из представленных Нобелевскому комитету кандидатов не обладает явными и очевидными преимуществами перед остальными". Он также не считал кандидатуру Неруды однозначной. "Кандидатуру Неруды я поддержал не безоговорочно. Его выходящее из берегов поэтическое творчество может вызвать подозрение, к чему, возможно, я сам особенно предрасположен, что такое лирическое половодье на самом деле в высшей степени бесформенно, что оно связано с упущенным или неизвестным требованием присутствия внутренней организации, ясности и зрелости, которые остановили бы столь мощный поток вдохновения и излияний", - писал он в своем заключении.

Историк литературы и член Нобелевского комитета Хенри Ульссон отмечал, что премию 1971 года можно поделить "между Нерудой и каким-либо достойным латиноамериканским кандидатом". В качестве второго возможного лауреата он называл Хорхе Луиса Борхеса.

"Большинство членов Нобелевского комитета при обсуждении кандидатов поставили на первое место Пабло Неруду. В отношении него я испытываю сомнения, которые вкратце сводятся к следующему: несмотря на впечатляющую демонстрацию мощи, которую может показать чилийский поэт, каскады необыкновенной силы словесной красоты, я не смог убедить самого себя в том, что в целом его творчество представляет собой устойчивую, качественную ценность и настоящее новаторство. В его случае академия должна учитывать возможность рискованного недоразумения, поскольку речь идет о политически активном коммунистическом литераторе, награждение которого наверняка было бы широко использовано в политической пропаганде", - пояснял в заключении член комитета, писатель Андерс Эстерлинг.

Член комитета, писатель Эйвинд Юнсон не отрицал того, "что Неруда является значительным поэтом в части огромного - безграничного - словесного пространства". "Но я также не хочу скрывать и то, что, читая его, я обратил внимание на то, как часто эти огромные волны слов оставляют не ощущение богатства золотых крупиц, а скорее чувство пустоты: то же впечатление, что и от некоторых восхваляющих и изничтожающих политических стихов и заявлений", - писал он. Сам Юнсон в 1974 году стал лауреатом премии вместе с Мартинсоном.

Выдвижение кандидатур

Право предлагать кандидатуры на престижную награду имеют члены Шведской академии и аналогичных учреждений других стран, профессора литературы и лингвистики, лауреаты премии предыдущих лет и председатели писательских организаций. Каждый год в октябре академия рассылает 600-700 приглашений своим коллегам из разных стран, чтобы они предложили кандидатов на Нобелевскую премию. Сделать это нужно до 31 января, чтобы Шведская академия в течение весны смогла выделить в этом списке сначала 20 наиболее достойных писателей, а потом сократить его до пяти. За лето члены академии еще раз должны ознакомиться с творчеством номинантов, чтобы написать заключения и обсудить их кандидатуры осенью.