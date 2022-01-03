На расселение станции Выходной в Мурманской области выделили 15 млн рублей

ТАСС, 3 января. Мурманская область получила 15 млн рублей из федерального бюджета на расселение станции Выходной. Мероприятия планируется завершить в 2022 году в рамках проекта развития Мурманского транспортного узла (МТУ), сообщила в понедельник пресс-служба областного правительства.

Проектом МТУ предусмотрено создание транспортной инфраструктуры на западном берегу Кольского залива, в том числе угольного и нефтяного терминалов, а также железнодорожной инфраструктуры, включая строительство железнодорожной ветки Выходной - Лавна. В проект также входит реконструкция угольного терминала и строительство контейнерного терминала на восточном берегу Кольского залива.

"На расселение оставшихся на станции Выходной девяти помещений, в которых граждане проживают по договорам социального найма, необходимо 20 млн рублей. Выделенные 15 млн рублей из федерального бюджета и 5 млн рублей из областного позволят полностью обеспечить доступность территории для продолжения этого важного для региона проекта", - отметил первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков, которого цитирует пресс-служба.

Проект "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла" реализуется в соответствии с федеральными стратегическими документами и Транспортной стратегией Российской Федерации до 2030 года. Цель проекта - создание действующего круглогодично глубоководного морского хаба - центра по переработке грузов интегрированного в международный транспортный коридор Север - Юг.