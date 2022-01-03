Корреспондент УНИАН в РФ сообщил, что уехал из России из-за опасений за свою безопасность

"Я уехал из Российской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности", - сказал он в интервью изданию "Громадское", опубликованном в понедельник. Он объяснил свои страхи тем, что в декабре его вызвали в "прокуратуру Москвы". Однако он признал, что об этом якобы имевшем место вызове он узнал из СМИ, а в день вызова его адвокату "кто-то" в прокуратуре "сказал, что они отозвали повестку".

При этом Цымбалюк утверждает, что его хотят привлечь к ответственности за разжигание национальной розни, хотя признает, что "во-первых, не совсем понятно, есть ли вообще дело".