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Пандемия COVID-19

В Турции зафиксирован максимальный с 29 апреля прирост числа заразившихся коронавирусом

За последние 24 часа выявлено 44 869 случаев

АНКАРА, 3 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Турции сообщило в понедельник о 44 869 новых случаях заражения коронавирусом, что стало самым высоким суточным показателем для республики с 29 апреля.

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"За последние 24 часа сделано 368 913 тестов, выявлено 44 869 случаев [заражения коронавирусом]. Умерли 160 человек", - отмечается в ежедневной сводке Минздрава.

Между тем еще в середине прошлой недели ежедневный прирост заразившихся коронавирусом находился на уровне 33 тыс. новых пациентов. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа связывает резкий рост числа заразившихся коронавирусом с распространением нового штамма "омикрон" в республике.

"Мы не должны проводить время в местах массового скопления людей с плохой вентиляцией. Необходимо носить маски, соблюдать социальную дистанцию, поскольку "омикрон" очень заразен. Мы должны следовать правилам гигиены и своевременно проходить ревакцинацию", - призывает Коджа на своей странице в Twitter.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта прошлого года у местного жителя, который вернулся из Европы. Турция приступила 14 января к массовой вакцинации населения с использованием китайского препарата CoronaVac производства Sinovac Biotech, вакцины компаний Pfizer и BioNTech, а также вакцины собственного производства TURKOVAC.

По данным Министерства здравоохранения Турции, к настоящему времени в республике привились от коронавируса более 129 млн человек, первый компонент вакцины введен 56 млн жителей.

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ТурцияПандемия COVID-19
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