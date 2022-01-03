Анатолийское агентство открыло прием заявок на участие в международном фотоконкурсе

АНКАРА, 3 января. /ТАСС/. Анатолийское агентство (АА) в понедельник открыло прием заявок на участие в международном фотоконкурсе Istanbul Photo Awards - 2022. Об этом сообщило АА.

Этот ежегодный конкурс пройдет в марте в восьмой раз. Для участия в нем необходимо прислать фотографии, на которых отражены важные события прошедшего года. Победители будут определены в семи категориях: "Новости" (одна фотография), "Новости" (серия фотографий), "Спорт" (одна фотография), "Спорт" (серия фотографий), "Природа и окружающая среда" (одна фотография), "Повседневная жизнь" (серия фотографий), "Портреты" (серия фотографий).

Авторов лучших работ ожидают денежные призы, размер которых варьируется в зависимости от номинации. Обладатель звания "Фотограф года", которое присуждается в категории "Новости" (одна фотография), получит 6 тыс. долларов. Победителей в остальных номинациях ожидают награды в размере $3 тыс. В категориях "Повседневная жизнь" и "Портреты" призы будут вручаться только за первое место. Победители в категориях "Спорт" получат в дополнение к денежным призам камеру Canon EOS R3, а победители в других категориях - камеру Canon EOS R5.

Авторов лучших фотографий в марте определит жюри, в состав которого войдут известные в мире фотографы. Заявки и материалы для участия в конкурсе принимаются до 15 февраля.