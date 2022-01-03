Песков назвал глупостью домыслы о "бронежилете" на Путине во время новогоднего обращения

ТАСС, 3 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал глупостью предположения пользователей социальных сетей о том, что на российском лидере Владимире Путине был надет "бронежилет" во время его новогоднего обращения.

"Это полная глупость! Ребята (пользователи соцсетей - прим. ТАСС) явно в Новый год переусердствовали! С Новым годом!" - заявил он сетевому изданию Daily Storm в понедельник.

Президент РФ выступил с самым продолжительным своим новогодним обращением, оно продлилось 6 минут 22 секунды и по объему составило около 700 слов.

В своем новогоднем обращении Путин выразил слова поддержки всем, кто потерял близких из-за пандемии. Он также отдельно поздравил тех, кто встречает наступающий год на "боевом посту": медиков, военных, правоохранителей. Президент РФ заявил, что страна достойно прошла трудности 2021 года, и главная заслуга в этом принадлежит гражданам страны. Он отметил, что повышение благосостояния и качества жизни людей позволит сделать Россию еще более сильным государством.