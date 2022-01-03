Вильфанд заявил, что 5 января в Москву придут оттепель и непогода

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Потепление до ноля градусов, сильные осадки, гололедица, ветер до 15 м/с и метель ожидают москвичей в среду. Потепление продолжится и в последующие дни, поэтому рассчитывать на рождественские морозы не стоит, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В среду к Москве достаточно быстро переместится циклон, который пока что над Северным морем, потому с полудня и после полудня начнутся заметные осадки в виде снега и мокрого снега. Температура в течение дня вырастет от минус двух градусов до ноля градусов, но потепление ознаменуется непогодой. Помимо заметных осадков будет усиление ветра до 15 м/с, метель, заносы на дорогах, гололедица. В ночь на четверг непогода сохранится, а потепление продолжится и в последующие дни", - рассказал он.

По словам Вильфанда, в ночь на четверг температура в Москве будет в диапазоне от двух градусов мороза до ноля градусов, а днем столбики термометра будут подниматься до ноля и двух градусов тепла. "Будет совершенно теплая погода", - заключил он. Однако перед потеплением москвичей ожидают "настоящие январские морозы" во вторник. Осадков в этот день не прогнозируется, а солнце будет радовать, сообщил метеоролог.

"Первые дни нового года были теплыми, но во вторник будет настоящая январская погода с морозами. Связано это с тем, что на восток европейской части России будет распространяться гребень высокого давления, ветер будет юго-восточным, ух, каким прохладным. Температура днем максимальная будет 8-10 градусов мороза. Хорошая такая зимняя погода будет с температурой ниже нормы на один-три градуса", - отметил он.

В ночь на 7 января в столице температура будет выше нормы на пять-семь градусов, рассчитывать на рождественские морозы не приходится. "В пятницу температура немножко начнет понижаться. Она уже не будет положительной. Прогнозируется от трех до шести градусов мороза ночью. К сожалению, рождественских морозов ждать не стоит", - рассказал он. Температурный фон днем 7 января будет в диапазоне от пяти градусов мороза до ноля градусов.