В Новгородской области отметили рост числа волков

ТАСС, 3 января. Рост популяции волков зафиксирован в Новгородской области. Хищники не представляют угрозы для людей и домашних животных, но отдельные особи выходят к деревням и нападают на собак, сообщили ТАСС в понедельник в региональном комитете охоты и рыболовства.

"Мы получили всплеск численности [волков], параллельно у нас пошло снижение численности диких кабанов - была необходимость ее сокращения из-за африканской чумы свиней (АЧС). <...> Голод толкает волков на собак. <...> Сейчас это самая легкая добыча для одиночного волка или голодной стаи", - сказали в ведомстве.

В области насчитывается порядка 460-480 волков. В прежние годы популяция составляла 280-350 особей. Это при том, что охотники добывали среднем 150-160 хищников в год. В 2021 году популяция превышала 300 особей. В 2019 году из-за малоснежной зимы охота на них в области не удалась, это стало фактором роста их численности, пояснил собеседник агентства. Волки могут охотиться на лося, косулю или бобра. Но в снежную зиму и даже летом лось - слишком тяжелая добыча и опасный противник. Бобра хищники смогут добыть только с приходом весны, косуля для волчьей стаи слишком мала, хищники ищут легкую добычу вблизи поселений. "Для человека волки не опасны. Какой бы волк не был голодный, человека он все равно сторожится", - отметил представитель охотничьего ведомства, добавив, что домашний скот также не страдает - животные сейчас в стойлах.

С проблемой нападения волков на собак столкнулись, в частности в Старорусском районе области. Для ее решения на 4 января намечена большая охота на хищников. Растянуто порядка 12 км флажков, которыми окружен район, где предположительно находятся волки, которые с лета 2021 года доставляют неприятности местным жителям. В охоте, как ожидается, примут участие от 40 до 70 охотников. "Мы пригласили всех желающих. Возможно, приедут из других регионов во время новогодних выходных", - сказал представитель регионального комитета охоты и рыболовства. Собеседник подчеркнул, что это не крик о помощи, так как в области могут справиться с задачей и своими силами, охотников здесь достаточно. "Если есть желание, то людей приглашаем, не отказываем", - сказал он.

АЧС в регионе

Осенью 2021 года на отдельных территориях десяти районов Новгородской области был введен карантин по АЧС. Очаги фиксировались в Старорусском, Демянском, Парфинском, Поддорском и Маревском районах. Как сообщали в комитете ветеринарии Новгородской области, ДНК вируса африканской чумы свиней выявляли в биологическом материале, отобранном от дикого кабана, добытого во время любительской и спортивной охоты на территории общедоступных охотничьих угодий Залучского сельского поселения в Старорусском районе. До 14 января 2022 года введен карантин по АЧС в ряде населенных пунктов Крестецкого, Любытинского, Маловишерского и Окуловского районов.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель. Его переносчики - животные. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую, укусы насекомых.