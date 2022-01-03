Более 25 тыс. человек в ФРГ вышли на акции протеста против коронавирусных ограничений

БЕРЛИН, 3 января. /ТАСС/. Очередные демонстрации противников коронавирусных ограничений прошли в понедельник в разных частях Германии. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на сводки региональных управлений полиции.

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Самые многочисленные протесты состоялись в земле Мекленбург - Передняя Померания, где в акциях приняли участие около 10 тыс. жителей. В земле Тюрингия на улицы городов Гера, Альтенбург, Зальфельд и других вышли в общей сложности 8 тыс. человек. В баварском Нюрнберге демонстрация собрала 3 тыс., в Фридрихсхафене на юго-западе ФРГ - 2 тыс. Еще по 2 тыс. вышли на улицы городов земли Бранденбург и Саксония.

О серьезных инцидентах не сообщается.

В настоящее время ограничения в Германии существенно мягче, чем было в периоды первой, второй и третьей волн пандемии. В основном они касаются непривитых - гражданам, которые не прошли вакцинацию, нельзя посещать рестораны, театры, концерты, фитнес-клубы.

Власти ФРГ опасаются распространения штамма "омикрон". Очередная встреча, на которой будет приниматься решение о возможном ужесточении мер, запланирована на пятницу.