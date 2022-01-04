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Эксперт советует пить много воды и ходить в баню, чтобы преодолеть последствия переедания

Диетолог напомнила, что на каждом столе должна быть негазированная вода

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Употребление большого количества воды и поход в баню способствуют детоксикации организма и помогают справиться с последствиями переедания. Об этом ТАСС рассказала врач персонифицированной медицины, диетолог, профессор ФМБА России доктор медицинских наук Маргарита Королева.

"Кто-то пойдет и в баню, и в сауну, есть такие традиции у людей. Это хороший фактор, поддерживающий детоксикацию. <…> Надо пить много воды и выводить [токсины]. Все ресурсы детоксикации: и печень, и почки, конечно, кожа - будут позволять человеку выводить токсины, которые связаны с избытком поглощенной еды. Они образуются в организме, организм не успевает это все перерабатывать, особенно в ночное время", - сказала она.

Диетолог напомнила, что на каждом столе должна быть негазированная вода.

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