Захарова назвала отъезд Цымбалюка из России "синдромом Бабченко - Гордона"

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Корреспондент украинского агентства УНИАН в России Роман Цымбалюк придумал "байку" о статусе якобы заложника Кремля, чтобы объяснить причину своего отъезда из России. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Много лет, живя в Москве, кричать про российско-украинскую войну, не вылезать из московских ресторанов, выпускать провокационно-фейковые помои в интернете, на все вопросы "Чего же ты мучаешься в тылу врага и не пора ли вернуться к своим "на передовую"?" отвечать бессвязным мычанием, а потом придумать байку об угрозе безопасности и статусе заложника", - написала она.

Захарова назвала сложившуюся ситуацию "синдромом Бабченко - Гордона". "Сопоставимо со свиной кровью Аркадия Бабченко и спецоперациями - коллаборациями Дмитрия Гордона. Не знаю, на кого Рому [Цымбалюка] в его фантазиях меняли, но дело точно было в Припяти", - добавила дипломат.

Ранее Цымбалюк в интервью изданию "Громадское" сообщил, что уехал из России из-за "угрозы личной безопасности". Он объяснил свои страхи тем, что в декабре его вызвали в "прокуратуру Москвы". Однако он признал, что об этом якобы имевшем место вызове он узнал из СМИ, а в день вызова его адвокату "кто-то" в прокуратуре "сказал, что они отозвали повестку".

Журналист Аркадий Бабченко, упомянутый официальным представителем МИД РФ, включен Росфинмониторингом в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Он работал корреспондентом "Московского комсомольца", "Новой газеты". В 2017 году переехал на Украину, а в 2018 году Национальная полиция Украины сообщила о его убийстве в Киеве. Позже стало известно, что это оказалось инсценировкой с целью предотвращения покушения на журналиста. Бабченко обвинил в подготовке покушения российские спецслужбы.