Сильные снегопады пройдут 4-5 января в центральных регионах России

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Сильные осадки и ветер ожидают жителей юга европейской части России во вторник. В Центральный федеральный округ (ЦФО) сильные снегопады и метели придут 4-5 января, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На юге европейской части России температура будет выше нормы на четыре-шесть градусов в ближайшие пять дней, но во вторник на всем Северном Кавказе, в Краснодарском крае, Крыму будет заметная непогода. В Крыму будет дождь, ветер до 20 м/с. В Ростовской области, Краснодарском крае, Волгоградской области ожидаются сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. На Черноморском побережье ветер будет до 25 м/с 4 января", - сообщил он.

По словам Вильфанда, непогода в Краснодарском крае будет сопровождаться грозой. "В Краснодарском крае, что очень интересно, поскольку температура высокая у поверхности земли, а на высоте 2-4 км идет заток холодного воздуха, создаются все условия для грозовой деятельности. Это необычная ситуация, когда ливень, снег, сильный ветер и гроза. Это опасная ситуация, она коснется большинства районов, исключая Сочи", - отметил он.

Метеоролог рассказал, что неблагоприятные погодные условия также ожидают ЦФО 4-5 января.

"Во вторник во всем Центральном Черноземье, Тамбовской, Воронежской, Липецкой областях будет сильный снег и метель. А 5 января эти удовольствия дойдут до Тверской, Московской, Ивановской областей", - сообщил он.