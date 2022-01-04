В России сократилось число преступлений, связанных с фиктивной регистрацией мигрантов

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Количество преступлений, связанных с фиктивной постановкой на учет иностранцев, за 11 месяцев прошлого года сократилось почти на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

"За 11 месяцев 2021 года выявлено свыше 27 тыс. преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ"). В сравнении с показателем за январь-ноябрь 2020 года наблюдается снижение на 15,8%", - сказал собеседник агентства.

Гражданам за фиктивную регистрацию мигрантов может грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, а также лишение свободы на срок до трех лет.