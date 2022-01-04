"Известия": более половины россиян ищут подработку на время новогодних праздников

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Около 54% россиян занимаются поиском дополнительного источника доходов на период новогодних праздников. Об этом во вторник пишет газета " Известия " со ссылкой на данные совместного исследования "Авито работа" и сервиса подработки GigAnt.

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"Россияне ищут возможность заработать и улучшить финансовое положение. Количество вакансий быстро растет из-за увеличения спроса в преддверии праздников, особенно в крупных городах. Спрос на новогодних героев сохраняется на протяжении всех каникул", - приводит издание слова руководителя проекта "Авито подработка" Анны Ошаровой.

По информации газеты, каждый пятый опрошенный рассматривает работу аниматором. При этом россияне в среднем рассчитывают заработать 6-10 тыс. рублей за представление.

"Известия" со ссылкой на данные платфомы онлайн-рекрутинга hh.ru сообщили, что на данный момент в России доступны более 100 тыс. вакансий, предлагающих подработку. "Накануне Нового года стали появляться традиционные для этого периода варианты - сборщики, комплектовщики, фасовщики и упаковщики подарков, менеджеры по продаже подарков и специалисты по обработке новогодних заказов, вакансии для артистов новогодних шоу, Деда Мороза и Снегурочки", - цитирует газета сообщение пресс-службы сервиса.

Как сообщает издание со ссылкой на опрос службы исследований hh.ru, в обычное время около 93% россиян ищут подработку. Как правило, люди выбирают ведение небольшого бизнеса, работу продавцом или курьером, фотографом, грузчиком, копирайтером и так далее.