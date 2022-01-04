Сильный снегопад в США привел к массовой отмене авиарейсов и отключению электричества

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Сильный снегопад и метель на востоке США стали причиной закрытия федеральных правительственных учреждений, школ, отмены нескольких тысяч авиарейсов и отключения электричества у сотен тысяч потребителей. Для американской столицы этот снегопад стал первым за всю нынешнюю зиму.

По данным Национальной метеорологической службы страны, в некоторых регионов выпадало от 12 см до 40 см снега, а ветер достигал скорости 64 км в час. Снегопад завершился только ближе к вечеру.

Понедельник, 3 января, в США - первый рабочий день после рождественских и новогодних каникул. Однако непогода помешала вернуться к полноценной рабочей жизни - федеральные учреждения закрылись, а десятки школ были вынуждены перенести начало учебы в наступившем году. Даже президент США Джо Байден столкнулся с задержками при возвращении из штата Делавэр в столицу. Самолет главы государства не мог взлететь на протяжении 30 минут, пока взлетно-посадочная полоса не была полностью очищена от снега. Кортеж Байдена, который обычно быстро доезжает до вашингтонской резиденции американского лидера, застрял в вызванных снегопадом пробках по пути к Белому дому.

В начале понедельника, согласно оценкам портала poweroutage.us, без света остались около 700 тыс. потребителей электроэнергии в столице и штатах Вирджиния, Джорджия, Мэриленд, Северная Каролина и Южная Каролина. К концу дня эта цифра сократилась до 661 тыс. В свою очередь, по данным портала flightaware.com, около 3 тыс. авиарейсов были отменены и более 5 тыс. были задержаны. Непогода в Мэриленде и Вирджинии, где выпало до 40 см снега, привела к десяткам ДТП и закрытию дорог. Власти призывали автолюбителей отказаться от езды на машинах в этот день.