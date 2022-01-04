{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Якутии зафиксировали 54-градусный мороз

Самая низкая температура отмечена в селе Оленек

ТАСС, 4 января. Синоптики отмечают 50-градусные морозы в районах Якутии. Самая низкая температура зафиксирована в селе Оленек Оленекского улуса - минус 54 градуса, сообщается во вторник на сайте Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Оленек - минус 54 градусов, Хабардино и Нюрба - минус 53 градуса, Верхневилюйск и Джалинда - минус 52 градуса", - сообщается на сайте.

По данным синоптиков, в Якутске преимущественно без осадков, туман, ветер северо-восточный со скоростью 1-3 м/ с, температура до минус 42 градусов.

Теги
РоссияЯкутия
Облачная погода, гололедица и до 10 градусов мороза ожидаются в Москве 4 января
В ночь на среду температура воздуха может опуститься до минус 12 градусов
Читать полностью