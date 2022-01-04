Движение транспорта открыли на двух участках дорог на Сахалине

ТАСС, 4 января. Движение для всех видов транспорта открыто на двух участках дорог, ограничение движения на которых было введено в понедельник из-за непогоды. Об этом во вторник сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Открыто движение для всех видов автотранспортных средств на участке от пгт Шахтерск до села Бошняково и от города Томари до села Красногорск", - говорится в сообщении.

Остаются закрытыми четыре участка дорог: от села Чехов до села Томари, от села Огоньки до города Невельска, от Невельска до села Калинино, от Невельска до села Шебунино.

"Главное управление МЧС России по Сахалинской области рекомендует водителям воздержаться от поездок в указанных направлениях и заранее планировать маршрут с учетом погодных условий", - отметили в пресс-службе ведомства.

Во вторник в 13 районах Сахалинской области ожидаются метель и ветер с порывами до 25 м/с.