Облачная погода, гололедица и до 10 градусов мороза ожидаются в Москве 4 января

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, гололедица и до минус 10 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет восемь-десять градуса мороза. В ночь на среду температура воздуха может опуститься до минус 12 градусов.

Ветер восточный и юго-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление будет пониженным и составит около 739 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться от минус восьми до минус 13 градусов. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки минус 18 градусов.