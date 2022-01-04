Вильфанд заявил, что дефицит осадков в регионах ПФО может привести к проблемам с урожаем

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Дефицит осадков за последних четыре месяца сформировался в Мордовии, Татарстане, Башкортостане, Ульяновской, Оренбургской областях. Это может привести к засушливости почвы весной и летом и в итоге к проблемам с урожаем, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Приволжском федеральном округе есть ряд регионов, где осадков выпало явно недостаточно. В целом с сентября по декабрь в Мордовии выпало всего лишь 80% от нормы, в Ульяновской области - 83%, в Татарстане - 80%, в Оренбургской области - 84%, в Башкортостане - 85%. Это далеко не позитивные факторы", - сообщил он.

По словам Вильфанда, это создает вероятность рисков для засушливости почвы, которая может приводить к проблемам с урожаем или большому количеству лесных пожаров.

"Это потом будет сказываться, потому что от тех осадков, что выпадают зимой, зависит количество продуктивной влаги. При таянии снега влага будет перемещаться в верхние слои почвы. Это важная характеристика, которую агрометеорологи берут на заметку. Конечно же, впереди еще январь, февраль, март, но к этим регионам будет пристальное внимание", - пояснил он.