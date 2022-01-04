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СМИ: суд в Гаити освободил четверых подозреваемых в организации убийства президента

Причина такого постановления суда пока не оглашается, пишет портал Haiti24

ГАВАНА, 4 января. /ТАСС/. Суд в Гаити постановил освободить из-под стражи четырех полицейских, которые были задержаны по делу об убийстве президента страны Жовенеля Моиза. Об этом в понедельник сообщил портал Haiti24.

По его данным, причина такого постановления суда пока не оглашается.

7 июля 2021 года Моиз был смертельно ранен во время нападения на резиденцию главы государства, огнестрельные ранения также получила его супруга. Позже власти объявили, что в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть которых уже арестована. Всего по делу об убийстве были задержаны более 40 человек.

Теги
ГаитиМоиз, Жовенель
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