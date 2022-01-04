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На территории 10 районов Сахалинской области прогнозируют снег и метель

Экстренные службы предупреждены и готовы к реагированию

ТАСС, 4 января. Синоптики прогнозируют в 10 районах Сахалинской области метель. Экстренные службы предупреждены и готовы к реагированию, сообщила во вторник пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"5 января на территории Углегорского, Макаровского, Томаринского, Долинского, Холмского, Невельского, Корсаковского, Анивского районов прогнозируются снег, ветер 10-15 м/с, на побережье 20-25 м/с, метель. Также 5 января на территории Южно-Курильского и Курильского районов прогнозируются временами снег, ветер 22-27 м/с, метель", - говорится в сообщении.

В администрации указанных муниципальных образований направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

В понедельник из-за непогоды были введены ограничения на нескольких участках дорог. На утро вторника закрытыми остаются четыре участка дорог: от села Чехов до села Томари, от села Огоньки до города Невельска, от Невельска до села Калинино, от Невельска до села Шебунино.

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