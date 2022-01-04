Подозреваемого в убийстве президента Гаити депортировали из Панамы в США

ГАВАНА, 4 января. /ТАСС/. Власти Панамы задержали колумбийца Марио Антонио Паласиоса, который является одним из главных подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза. Как сообщила в понедельник газета El Tiempo, Паласиос после задержания был депортирован в США.

По данным издания, гражданин Колумбии был задержан на основании ордера, выданного Интерполом по запросу Гаити. Аналогичный запрос сделали позднее власти США. Паласиос был посажен в самолет, направлявшийся в Майами (штат Флорида).

Колумбиец был депортирован в понедельник с Ямайки, где был задержан в октябре. В конце октября руководство Гаити направляло властям острова официальный запрос на выдачу, однако он не был удовлетворен.

7 июля 2021 года Моиз был смертельно ранен во время нападения на резиденцию главы государства, огнестрельные ранения также получила его супруга. Позже власти объявили, что в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть которых уже арестована. Всего по делу об убийстве были задержаны более 40 человек.