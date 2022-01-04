Хабаровский край получит 189 млн рублей на переоборудование больниц аппаратами ИВЛ

ХАБАРОВСК, 4 января. /ТАСС/. Медучреждения в Хабаровском крае, где развернуты койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, переоборудуют аппаратами искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале .

"Аппараты ИВЛ в ковидных госпиталях будут заменены. <...> Хабаровский край на замену и дооснащение аппаратами ИВЛ получит 189 млн рублей", - написал Дегтярев.

Такое решение было принято правительством России в конце 2021 года по той причине, что во время пандемии фиксируется колоссальный износ жизненно важного оборудования. "Выражаю слова благодарности федеральному центру и министру здравоохранения России Михаилу Альбертовичу Мурашко за своевременную помощь. Отдельная признательность от меня лично и от краевого правительства нашим медикам за то, что уже третий год они работают фактически на передовой. Поэтому прошу профильный блок не забывать о награждении таких специалистов", - добавил губернатор.

По данным с сайта правительства края, с начала 2022 года наблюдается снижение регистрируемых новых случаев заболевания COVID-19. При этом среднее значение количества выздоровевших выросло. Вместе с тем продолжается прививочная кампания, мобильные пункты вакцинации открыты на протяжении всех новогодних праздников. Коллективный иммунитет в настоящее время в регионе превышает 65%.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 126 014 случаев COVID-19, 114 819 человек выздоровели. За минувшие сутки в Хабаровском крае выявлено 307 новых случаев заболевания.