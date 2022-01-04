Эксперт: объявленный Варфоломеем чин мироварения обозначит расстановку сил в православии

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Намеченный Константинопольским патриархатом на апрель 2022 года чин мироварения с участием представителей других поместных церквей и так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) покажет истинные предпочтения тех церквей, которые примут в нем участие, и может стать неким "моментом истины" в определении новой расстановки сил и союзников в православном мире. Такое мнение высказал ТАСС член синодальной библейско-богословской комиссии и Межсоборного присутствия РПЦ, председатель Византийского клуба "Катехон" Аркадий Малер.

Чин мироварения (приготовления для таинства миропомазания и определенных священнодействий святого мира - особой ароматической смеси масел, благовонных смол и душистых трав) для православной церкви имеет особо важное значение. Считается, что через помазание миром человеку передается благодать Святого Духа. Этот чин совершается по древнему обычаю некоторыми церквами за Божественной литургией во время Страстной недели перед Пасхой, причем не ежегодно. В своем Рождественском послании Константинопольский патриарх Варфоломей анонсировал проведение нового чина мироварения впервые с 2012 года.

"К сожалению, многие поместные церкви продолжают получать священное миро от Константинопольского патриархата. Это неправильно, потому что тем самым они ставят себя в зависимость от него, это есть определенное ущемление их автокефалии, суверенитета. Конечно, в любой момент каждая из них может отказаться от этого. Никакого канонического нарушения здесь не будет. Тем более в ситуации, когда Константинопольский патриархат претендует на полное главенство во всем православном мире", - рассказал Аркадий Малер.

Он пояснил, что нынешняя ситуация, когда существует целый ряд церквей, которые получают миро от Константинополя, - это лишь дань уважения и традиции, закреплявшей понимание Константинопольской кафедры в православном мире как первой среди равных. В идеале же, отметил эксперт, каждая автокефальная (самостоятельная) церковь должна сама себе варить миро, как это уже делают Русская, Грузинская и Румынская православные церкви.

По словам Малера, поместные церкви, которые сохраняют общение с Константинопольским патриархатом, находятся сейчас "в зоне риска". Речь идет о частом совместном служении иерархов Константинополя с представителями раскольнической ПЦУ, к которому они могут привлечь и другие церкви, в том числе во время мироварения. Как напомнил эксперт, по церковным канонам тот епископ или священник, который сослужил с клириком, впавшим в раскол, сам оказывается участником раскола.

Опасность расширения раскола

"Патриарх Варфоломей понимает, что далеко не все церкви признали ПЦУ, поэтому более чем вероятно, что он пригласит на это мироварение и украинских раскольников, тем более что он же их позиционирует как самостоятельную, отдельную автокефальную церковь. Поэтому либо сам так называемый предстоятель ПЦУ Епифаний Думенко, либо какие-то его представители, так называемые епископы ПЦУ будут, скорее всего, участвовать в мироварении Константинопольского патриарха. И тогда все, кто там будет присутствовать от других церквей, тоже автоматически окажутся соучастниками этого события, таинства. А таким образом все оказываются в расколе", - отметил Малер.

По его мнению, в данной ситуации всем придется определяться. "Сейчас очень многие церкви, предстоятели, епископы заняли такую позицию, что они ни с кем не хотят ругаться и порывать отношения - ни с Московским патриархатом, ни с Константинопольским патриархатом. Но такая ситуация не может длиться бесконечно, для церкви она ненормальна", - считает собеседник агентства.

Как уверен Малер, если у священнослужителей есть "хоть какое-то минимальное каноническое самосознание", сослужить с раскольниками они не будут и не примут участие в анонсированном чине мироварения. В то же время участие в этом священном акте вместе с патриархом Варфоломеем представителей поместных церквей, полагает эксперт, будет "существенным ускорением глобального раскола в православном мире".

"Очень надеюсь, что в этом не будут участвовать представители Сербской и Антиохийской церквей, потому что они все-таки пытаются до конца воздерживаться от общения с раскольниками. Также большая надежда на Иерусалимский патриархат, который сейчас оказался в положении арбитра и хочет эту позицию сохранить в православном мире, но это положение будет невозможно, если Иерусалимский патриарх примет участие в сослужении с представителями ПЦУ. Три эти церкви, с моей точки зрения, будут не принимать раскольников до конца. В отношении остальных поместных церквей я ничего сказать не могу", - добавил Малер.

Религиовед Роман Силантьев также не исключил, что запланированный на весну 2022 года в Константинопольском патриархате чин варения мира может стать "еще одной неприятной страницей" в истории взаимоотношений 15 поместных православных церквей. "Это событие, как мне кажется, не количество мира увеличит, а количество вражды", - сказал Силантьев ТАСС.

В 2018 году после "объединительного собора" в Киеве из двух раскольнических церковных структур - Украинской автокефальной православной церкви и Украинской православной церкви Киевского патриархата - была создана так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), которая получила автокефалию по решению патриарха Константинопольского Варфоломея. Поместные православные церкви не признают канонический статус новой структуры. В то же время ПЦУ, помимо Константинополя, признали предстоятели Элладской, Александрийской и Кипрской церквей. РПЦ разорвала евхаристическое общение с ними, а также с теми архиереями в этих церквах, которые признали раскольническую структуру. Также в декабре 2020 года Синод РПЦ постановил создать Патриарший экзархат Африки.